Raffaella Fico "A cena coi cretini"

09:21 - Raffaella Fico ha presentato assieme ai suoi colleghi Max Cavallari, Giorgio Verduci, Marco Della Noce e Gabri Gabra lo spettacolo "A cena coi cretini", in scena al Teatro Nuovo di Milano dal 25 febbraio al 2 marzo 2014. Raffaella sarà la bella cassiera Sonia Bertoldo che lavora nel famoso ristorante "Pizzeria".

Giorgio Pizzeria (Giorgio Verduci), maitre del ristorante è in fibrillazione perché il famoso critico Gastronomico Gian Corrado De Glabris è giunto in città per inserire il locale nella prestigiosa guida dell'Escargot d'Argent. Nello stesso giorno Giorgio deve la sua futura sposa ai colleghi del ristorante. Ma è venerdì 17 e gli scongiuri sono in agguato.



INFORMAZIONI: Prezzi dei biglietti da 24.50 a 34.50 compresa la prevendita Biglietteria (per informazioni e prenotazioni): Piazza San Babila – Milano Infoline 02.794026