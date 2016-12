16:45 - Sarà "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino il candidato italiano agli Oscar per Miglior Film Straniero. Il film, in concorso all'ultimo Festival di Cannes, ha battuto la concorrenza di altri sei titoli tra cui "Viva la libertà" di Roberto Andò, "Miele" di Valeria Golino e "Viaggio da sola" di Mariasole Tognazzi. L'Academy Awards nei prossimi giorni farà una prima scrematura dei titoli proposti, il 16 gennaio si saprà la cinquina definitiva.

La storia ruota attorno alla figura di Jap Gambardella, un giornalista di 65 anni, interpretato da Toni Servillo, ancora una volta protagonista con il regista. Accanto a lui, un cast straordinario: Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso e Pamela Villoresi. Jap Gambardella è un personaggio professionalmente affermato, di un fascino senza tempo, che con il suo lavoro racconta i vari aspetti di una città bella e complessa come Roma, muovendosi tra cultura alta e mondanità. Ma della Capitale non vedremo solo scampoli di società, in sceneggiatura sono previste infatti scene girate intorno ad importanti monumenti che vedranno protagonisti Servillo e orde di turisti stregati dalla città eterna.



SORRENTINO: "STRADA DIFFICILE, GRANDE IMPEGNO" - "Per me è una grande soddisfazione la candidatura italiana all'Oscar. Adesso ci impegneremo a fare tutto il possibile per ottenere il risultato. So che è una strada lunga e difficile, ma faremo di tutto: proiezioni, cene e promozioni". Questo il commento del regista Paolo Sorrentino.