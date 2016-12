Pooh, l'acuto di Roby Facchinetti ferisce un fan

11:51 - La sua voce potente è come un marchio di fabbrica per i Pooh, ma Roby Facchinetti durante un concerto a Belluno - tappa di Opera Seconda in Tour - ha letteralmente staccato una lampadina dal lampadario in sala durante uno dei suoi acuti, come sostengono i fan. La lampadina è finita in testa ad uno spettatore che è stato prontamente soccorso e ha continuato ad assistere imperterrito lo spettacolo.

Insomma solo un po' di paura in sala per un piccolo incidente che ha strappato un sorriso, grazie alla potenza della voce di Roby sfoggiata durante l'esecuzione di "Il Ragazzo del Cielo (Lindbergh)". Prosegue il tour il 7 novembre a Torino (Teatro Colosseo), l’8 e il 9 novembre a Bergamo (Teatro Creberg), l’11 novembre a Varese (Teatro di Varese “Mario Apollonio), il 12 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), il 14 novembre a Brescia (PalaBrescia), il 17 novembre a Toronto (Casino Rama), il 19 novembre a New York (Highline Ballroom), il 23 novembre a Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine), il 25 novembre a Fontaneto d’Agogna - NO ( Phenomenon ), il 27 novembre a Napoli (Teatro Augusteo), il 29 novembre a Trapani (Palailio), il 30 novembre a Messina (Palasport San Filippo), l’1 dicembre a Palermo (Teatro Golden), il 3 dicembre a Andria - BT ( Palasport).