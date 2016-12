Pooh: "Ci ritiriamo per due anni"

12:00 - I Pooh si ritirano per due anni per poi festeggiare "degnamente" i 50 anni della band. Prima Roby, Dodi e Red pubblicano il 29 ottobre "Pooh Box" (Trio/Artist First), prezioso cofanetto con doppio dvd-cd "Opera Seconda Live", "PoohdiSegni" con oltre 200 pagine sulla storia della band e il doppio cd "Voci per Valerio" con 28 brani storici scritti da Valerio Negrini e recitati da 40 doppiatori. "E' il nostro omaggio a Valerio", dicono a Tgcom24.

Quindi vi ritirate?

E' arrivato il momento. Dopo che ci ha lasciati Stefano D'Orazio, abbiamo deciso di iniziare un nuovo percorso che ci ha portati a fare oltre trecento concerti. E' arrivato il momento di pensare a nuove idee per poi festeggiare degnamente i 50 anni della band nel 2016.



Qualcuno di voi farà un percorso da solista nel frattempo?

Non è il momento per parlarne ma siamo musicisti e se ci chiamano per qualche collaborazione perché dire no?



Come nasce l'idea di "Pooh Box"?

Ci sembrava giusto rendere giustizia alla nostra storia non solo con un doppio cd e dvd live ma con un libro ricco di disegni che ripercorre la nostra storia dagli inizi con Valerio Negrini fino ad oggi...



E' a Valerio che è dedicato questo progetto?

Proprio a lui. Ci ha lasciati lo scorso gennaio e ne siamo rimasti colpiti parecchio. Lui era l'anima della nostra storia. Per questo un nostro fan Christian Iansante, grande doppiatore, ci ha voluto dedicare i brani scritti da Valerio recitati da molti suoi colleghi famosi. Ci siamo commossi parecchio.



Quali saranno i vostri prossimi impegni?

Come il nostro "Pooh Box" ossia pensiamo ad iniziative che non facciano lavorare i nostri muscoli ma la fantasia. Per questo ci è sembrato giusto prenderci due anni di pausa per poi concentrare le energie nei festeggiamenti dei nostri primi 50 anni e fare una festa 'alla Pooh'.



Il cofanetto "Pooh Box" sarà in vendita a tiratura limitata di seimila pezzi circa al prezzo di 99 euro. E non è tutto perché Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian prima di ritirarsi dal 2 novembre torneranno sui palchi dei teatri in Italia, in Canada e negli Stati Uniti, con l'ultima parte di "Opera Seconda in Tour". Confermata la loro presenza anche al Capodanno televisivo.