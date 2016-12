Pixies, attesa per l'unica data italiana

15:20 - Tornano in Italia i Pixies. La band originaria di Boston, che ha fatto da progenitrice a gran parte dell'alternative rock anni 90 e che ancora oggi rappresenta un imprescindibile riferimento per tutte le band del panorama indie, sarà protagonista il 4 novembre all'Alcatraz di Milano. La data fa parte di un tour mondiale partito da Parigi il 29 settembre e nel quale il gruppo presenta i primi brani nuovi scritti da vent'anni a questa parte.

Si tratta infatti dei primi pezzi originali dopo il materiale del 1991 contenuto in "Trompe Le Monde". Per questo ambizioso tour i Pixies - Black Francis, Joey Santiago e David Lovering - saranno coadiuvati dalla bassista Kim Shattuck, già all'opera col gruppo garage losangelino tutto al femminile The Pandoras, e in seguito chitarrista della band pop punk The Muffs. In vista di questo atteso live i quattro musicisti si sono rinchiusi in studio a Los Angeles per poter offrire al pubblico una scaletta estesa e completa capace di ripercorrere la carriera della band.



"Insieme ai pezzi adorati dai fans, presenteremo anche brani che non suoniamo da secoli o che non abbiamo addirittura mai suonato dal vivo" ha fatto sapere Black Francis. "Abbiamo preparato circa 80 canzoni, perciò potremo permetterci di cambiare la set list anche all'ultimo minuto se ne avremo voglia". Per la data milanese, che vedrà As Able As Kane come gruppo spalla, il sold out è vicino e sono rimasti a disposizione pochissimi biglietti.