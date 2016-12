Pippi Calzelunghe arrestata per omissione di soccorso

13:27 - Nuovi guai per l'ex ragazzina terribile del film Pippi Calzelunghe, che anche da grande continua a combinarne di tutti i colori. Dopo il porno e le botte al coinquilino, Tami Erin è stata infatti arrestata per aver causato un incidente mentre era ubriaca ed essere poi scappata senza prestare soccorso. La bravata è costata parecchio all'attrice, che ha dovuto sborsare 100 mila dollari di cauzione per essere rilasciata.

A quanto riporta TMZ l'attrice avrebbe coinvolto nell'incidente ben tre auto, mandando all'ospedale una persona. La Erin avrebbe poi tentato la fuga e, riacciuffata dai poliziotti, si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcol-test. A quel punto sono scattate le manette per lei, con la doppia accusa di omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza.



Ma non è la prima volta che l'ex Pippi Calzelunghe si caccia nei guai. Ad aprile era infatti finita in manette dopo una litigata furibonda con il suo coinquilino, che era stato costretto a chiamare la polizia. Nelle scorse settimane era invece diventato di dominio pubblico un sex-tape in cui la Erin appare completamente senza veli, impegnata in un amplesso con un uomo misterioso.