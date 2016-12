Piero Pelù scatena "Mille uragani"

08:45 - Dopo tre anni di ininterrotti successi con i Litfiba e l'annunciata pausa della band, Piero Pelù torna con l'inedito "Mille Uragani", un’esplosione rock che anticipa l'uscita di "Identikit" prevista per il 19 novembre. "Il testo parla di una storia d'amore poetica e contrastata, una storia che resiste a tutte le tempeste che la aggrediscono - spiega Pelù che prende forza proprio dalle difficoltà che la circondano".

"A modo mio questa song è un inno alla vita e mi son pure permesso di citare nel testo il grande mio concittadino esiliato Dante nel quinto canto dell'Inferno - continua - Musicalmente le chitarre di Fede Poggipollini ci danno dentro senza se e senza ma, anche il basso di Ciccio Licausi (ex Negrita) martella e trascina come un ossesso. Spaziano le tastiere di Megahertz (Morgan) e ci dà dentro come un'anguilla rock il grande Luca Martelli. Alcuni interventi di chitarre sono anche di Saverio Lanza già mio compagno di viaggio ai tempi di In faccia".



Il nuovo album "Identikit" sarà disponibile dal 19 novembre su cd e negli store digitali. La raccolta conterrà 20 brani tra cui i due inediti "Mille Uragani" e "Sto Rock", le nuove versioni 2013 di due classici di Piero "Bomba Boomerang" e "Toro Loco", una nuova versione di "Il Mio Nome È Mai Più", la cover di "Pugni Chiusi" oltre ad altri brani rimaneggiati in studio nel 2013.