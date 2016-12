Pier Cortese tra fiabe e musica

09:35 - Pier Cortese, cantautore e produttore romano, ha deciso di dedicare una parentesi della sua carriera artistica al mondo dell'infanzia realizzando un Ep "Little Pier e le storie ritrovate" con brani inediti che si ricollegano alla tradizione popolare. Il progetto Little Pier è anche un video con "L'ospedale dei pesci". Il brano lancia un messaggio ambientalista contro l'inquinamento prodotto dall'uomo.

Nel video il personaggio Little Pier introduce i bimbi nel suo mondo accompagnandoli all’interno della storia dell’Ospedale dei Pesci. Il gioco, che ha anche un intento pedagogico, permette ai bambini di aiutare Little Pier a pulire il fondo del fiume. "Little Pier e le storie ritrovate" contiene sei brani inediti da storie d’amore (“Il pesce spada e il pesce martello”), ai racconti a tema ambientalista (“L’ospedale dei pesci”), fino alle avventure sui compiti (“Pitagora”). Sono le canzoni che Pier Cortese bambino ascoltava cantate dal padre musicista e che, una volta diventato genitore, ha deciso di riprendere in mano per condividerle con la figlia.