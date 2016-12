17 dicembre 2013 Penélope Cruz confessa : "Sono diventata dipendente dall'allattamento al seno" Ha nutrito il primogenito fino ai 13 mesi e intende fare lo stesso con la seconda Tweet google 0 Invia ad un amico

11:02 - Penélope Cruz è una mamma chioccia a tutti gli effetti. L'attrice ha infatti confessato al magazine "Allure" di amare molto allattare i figli e il momento della poppata è diventata per lei una sorta di ossessione: "Ho allattato mio figlio (Leonardo, 2 anni ndr.) fino ai 13 mesi e intendo fare lo stesso con mia figlia (Luna, 5 mesi ndr.). L'allattamento dà dipendenza, è difficile quando arriva il giorno in cui devi smettere".

Ora che è mamma Penélope ha meno tempo libero, ma quando era senza figli amava stare delle ore nello stesso letto con l'amica Salma Hayek. "E' una delle mie migliori amiche. Ci chiamiamo a vicenda heuvos (uova) perché quando lavoravamo insieme, e non avevamo ancora figli, dormivamo molto più di adesso. Abbiamo dormito nello stesso letto un sacco di volte e quando tentava di svegliarmi mi chiamava huevo".



Cresciuta in una famiglia di artisti, l'attrice ricorda con piacere le domeniche in casa Cruz, quando si ballava nudi: "Ogni domenica ci mettevamo tutti a pulire casa. C'era sempre musica e ballavamo tutti, qualche volta giravamo per casa nudi. Non eravamo hippie, ma molto liberi". Chissà se anche lei intende fare lo stesso con i suoi bambini e il marito Javier Bardem...