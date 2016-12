Pazzi per Macklemore & Lewis

15:23 - "Thrift shop", "Can't hold us" e soprattutto "Same Love" che ha conquistato il cuore dei fan con il messaggio di tolleranza ed uguaglianza nel campo dei diritti civili. C'erano queste tre canzoni ma anche tanto altro - tratto dal disco "The Heist" uscito nel 212 - al concerto di Macklemore & Ryan Lewis al MediolanumForum di Assago (Milano) per l'unica tappa italiana del 2013. Inizialmente la location era il meno capiente Alcatraz ma la richiesta è stata talmente elevata che il promoter Barley Arts ha pensato bene di spostare tutto e tutti al palazzetto. Ad applaudire c'erano anche Fedez, Malika Ayane e Rudy Zerbi.

Mr. Ben Haggerty, il vero nome di Macklemore, ha travolto con la sua energia ma anche con le tante, tantissime, forse troppe, parole tra un brano e l'altro. Per carità piccoli "sermoni" godibilissimi, ironici e altre volte seri, che fanno di Haggerty un rappresentante hip hop tra i più attivi sul campo sociale. Il concerto si è snodato lungo brani dalla forte impronta hip hop anche se erano presenti anche i fiati - qualche venatura rock e pop - e un corpo di ballo. Ryan Lewis alla console ha diretto come fosse un maestro d'orchestra i momenti più intensi. Il palco era un tripudio di luci e di colori. Insomma per quasi novanta minuti il pubblico del MediolanumForum ha riso assieme a Haggerty ma anche ballato scatenato su ogni nota. Un fenomeno musicale da non sottovalutare e dalle grandi potenzialità, soprattutto una rivincita di Ben Haggerty dopo un periodo difficile di abusi ed eccessi da cui sembra essere perfettamente guarito.