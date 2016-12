Paul Walker, l'amico di "Fast&Furious" Vin Diesel addolorato: "Mi mancherai"

12:45 - Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez non erano solo le star di "Fast&Furious" ma anche amici per la pelle. Dopo la tragica scomparsa di Paul per un incidente stradale, Vin su Instagram ha ricordato il collega: "Mi mancherai terribilmente, sono senza parole. Il paradiso ha un nuovo angelo". E proprio qualche giorno prima aveva postato una foto di Paul assieme a Michelle: "Le due persone più cool che conosca", aveva commentato Diesel.