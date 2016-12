Paul Walker, evacuato il luogo dello schianto per la celebrazione privata

11:52 - E' stato fatto evacuare il tratto di strada dove ha perso la vita l'attore Paul Walker, in seguito allo schianto della Porche su cui viaggiava contro un albero. Da sabato migliaia di fan sono giunti sul posto per dare l'ultimo saluto al loro idolo, ma adesso la polizia ha sgomberato l'area per permette la celebrazione del memoriale privato. A quanto riporta TMZ i famigliari volevano avere un momento di intimità sul luogo della tragedia.

Nelle scorse ore la CNN aveva fatto circolare la notizia della presenza di un'altra vettura sul luogo dell'incidente, ma lo sceriffo di Los Angeles ha smentito con fermezza l'ipotesi di una gara automobilistica finita male: "Dalle deposizioni rilasciate dei testimoni l'auto viaggiava da sola e a forte velocità. Nessun testimone ci ha contattato per segnalare la presenza di un altro veicolo".



A escludere la tesi di una corsa anche un fonte vicina a Walker, che al Daily News ha dichiarato: "La teoria della gara è una str***. Se qualcuno proponeva una cosa del genere Roger (Rodas, l'amico dell'attore morto insieme a lui nell'incidente ndr.) non lo prendeva in considerazione. Conoscevo Roger e Paul, non dovevano dimostrare niente a nessuno".