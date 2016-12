Patty Pravo, tour e (forse) Sanremo

09:34 - Patty Pravo torna dal vivo in teatro con due date imperdibili: a Milano al Teatro Dal Verme il 16 dicembre e a Roma all'Auditorium Parco Della Musica il 10 febbraio 2014. Ma la cantante è al lavoro con numerosi autori ad un album di inediti previsto per il 2014 e non è escluso che possa candidarsi per il prossimo Festival di Sanremo.

La cantante ha già dato un assaggio della nuova direzione musicale con il singolo estivo "Non Mi Interessa" firmato da Ermal Meta e che è stato presentato al Miami Festival di Milano, la vetrina della giovane musica indipendente. Durante le esibizioni live a Milano e poi Roma in scaletta successi come "Pazza Idea" che ha festeggiato quest'anno i 40 anni dalla sua uscita o il più recente successo “La Luna” scritta da per lei da Vasco Rossi. Infoline: 02 53006501 - www.livenation.it