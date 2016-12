Patty Pravo: "Canto sulla luna ma non al Festival di Sanremo"

11:10 - Patty Pravo regala due serate speciali per festeggiare 40 anni di carriera. "Sulla Luna Tour" sbarca al Teatro dal Verme di Milano lunedì 16 dicembre, mentre il 10 febbraio 2014 sarà a Roma all’Auditorium Parco della Musica. Tante sorprese in scaletta. E il nuovo disco? "Ci stiamo lavorando e dovrebbe uscire in primavera o settembre prossimo. Dunque non andrò a Sanremo".

Cosa troveranno i fan sulla luna di Patty Pravo?

Una bella scaletta ispirata alla raccolta-cofanetto 'Meravigliosamente Patty', uscita qualche mese fa, in cui attraverso 46 brani ho festeggiato il mio compleanno e la mia carriera. Con me ci sarà la solita band che ormai mi segue dal vivo da sette anni.



Quali le sorprese in scaletta?

Dunque con mancheranno successi come 'Pensiero Stupendo', 'Se perdo te' ma anche canzoni che non ho cantato spesso dal vivo come 'Il mio fiore nero' (cover del brano Girlie dei Peddlers del 1970, ndr).



Ci saranno anche altre cover?

Sicuramente l'omaggio a Lou Reed con 'I giardini di Kensington', adattamento italiano di 'Walk On The Wilde Side'.



Vorresti tornare a Sanremo?

Direi di no.



Perché?

Sto lavorando ancora al disco che sarà ricco di canzoni scritte per me da autori importanti ma anche giovani. Penso che l'album uscirà in primavera o in autunno prossimo, dunque andare ora al Festival non avrebbe molto senso.



Come mai hai deciso di mettere all'asta i tuoi vestiti per Emergency?

L'idea è nata quando il Museo del Costume di Palazzo Pitti di Firenze mi ha chiesto di esporre quattro miei abiti di scena. E' stata una esposizione meravigliosa. Mentre sceglievo gli abiti ho pensato di allestire un'asta di beneficenza presso l'Atelier di Gianluca Saitto a favore di Emergency, anche perché conosco Gino Strada, ci conosciamo da anno quando venne ad un mio concerto.



Com'è stato incontrare dopo 40 anni Riccardo Fogli che ti imitava a “Tale e quale show”?

Direi che era conciato piuttosto male (scoppia in una sonora risata, ndr)!



INFORMAZIONI:

“Sulla Luna Tour” 16 dicebre al Teatro Dal Verme di Milano Ore 21; Biglietti su www.ticketone.it, da 34.50 a 46 euro e il 10 febbraio 2014 all'Auditorium Parco della Musica di Roma