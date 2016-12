Park Avenue, diversità e crisi d'identità nel singolo "Non è domani"

13:50 - Loro arrivano da Novara e hanno già fatto da gruppo spalla a big come Ligabue, Skunk Anansie e Biagio Antonacci. Ora i Park Avenue lanciano il video del loro nuovo singolo "Non è domani", che anticipa l'uscita dell'album prevista a marzo. Il brano affronta il tema della diversità e della crisi d'identità non da un punto di vista univoco, ma proponendo due opposte angolazioni della stessa storia raccontata attraverso le sensazioni, ambigue e non immediate da decifrare.

Il gruppo, nato nel 2006, si è fatto le ossa sulle platee internazionali, suonando in svariati Festival europei insieme a Gogol Bordello, The Killers, Massive Attack, Pink e The Offspring. La scorsa estate il loro esordio discografico con l'Ep "Ossigeno" e il singolo omonimo, che ha trovato un buon riscontro nei network radiofonici.