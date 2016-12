Paco Leon, nudo su Twitter per festeggiare

16:32 - "Me lo avete chiesto. Ho promesso che lo avrei fatto. Ed eccomi qui". Così un attore spagnolo di 38 anni, Paco Leon, ha twittato una sua foto totalmente nudo per festeggiare il raggiungimento di un milione di follower. La foto, opportunamente trattata per coprire le parti intime, ha fatto subito il giro del Web e di molti media online.