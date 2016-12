Ozark Henry, tra musica e cucina... il duo è una vera rivelazione

01:29 - Ozark Henry, potrebbe essere questo il nome da segnarsi per quanto riguarda le sorprese dell'inverno 2013-2014. L'artista fiammingo, con "I'm Your Sacrifice", il singolo cantato in coppia con Amaryllis Uitterlinden, è stabilmente nella top ten dei singoli iTunes e, soprattutto, continua a macinare passaggi in radio. I due sono stati protagonisti di un evento esclusivo a Milano per presentare il loro lavoro, e Tgcom24 c'era.

A fare da teatro la casa dell'architetto Carlotta Medas, per una sera trasformata in un elegante spazio adibito a showcase e buffet. E una volta tanto il cibo non era un semplice corredo a uso e consumo dei convenuti, ma parte integrante dell'"offerta" artistica. A preparare il dolce, infatti, ci hanno pensato direttamente Ozark Henry e Amaryllis, sotto la guida esperta di Alice Agnelli, protagonista del blog "Gipsy In The Kitchen".



Quello del gigante fiammingo e della sua fascinosa compagna di avventura è un lavoro a quattro mani in grande sintonia, tanto per impastare un morbido e suadente crumble di ciliegie, quanto per accarezzare un originale (e perfettamente in linea con il contesto di accurato design) mini pianoforte a coda per la loro esibizione, sotto lo sguardo attento degli invitati, nel salotto di casa.



Un breve set composto dal singolo, eseguito due volte a grande richiesta, ma anche da una cover di "Heroes" di David Bowie (stravolta e ammorbidita) e altri estratti dall'album, "Stay Gold", che uscirà il 21 gennaio. Atmosfera e ironia, con le battute di Piet (vero nome di Ozark Henry) sul mini strumento così difficile da maneggiare con le sue manone, e qualche risata quando nel mezzo di un brano parte la televisione a tutto volume.



Lanciata verso la fine di ottobre, "I'm Your sacrifice" si è fatta strada prima con il tam tam via web e poi raccogliendo sempre più consensi dai network radiofonici. Questa settimana è al vertice della classifica "50 Songs" di Radio Deejay, mentre scala posizione tra i singoli iTunes (6° posto). E intanto la gente, oltre che con quel "oh-oh-oh" che entra in testa al primo colpo, inizia a famigliarizzare con l'immagine del duo grazie alle ospitate televisive: da "Quelli che" sono già passati e altre cose bollono in pentola a breve.