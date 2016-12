Ozark Henry, l'alchimia per la perfetta canzone pop val bene un sacrificio

07:45 - Si intitola "I'm Your Sacrifice" il nuovo singolo di Ozark Henry, brano apripista per l'album "Stay Gold", nel quale l'artista belga ha collaborato con la cantante e polistrumentista Amaryllis Uitterlindemn. Un synthpop di grande atmosfera con il quale i due hanno conquistato subito gli airplay radofonici. Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il video.

L'ingrediente per la perfetta canzone pop è una chimera, inseguita da alcuni per un'intera carriera, e spesso senza riuscire a raggiungerla. Ispirazione, certo, ma anche magia, alchimia. Quella che fa sì che Ozark Henry, al secolo Piet Goddaer, realizzi un brano come "I'm Your Sacrifice" dopo quasi dieci anni di carriera. Anni nel corso dei quali le soddisfazioni non sono mancate: nel 1996 il suo primo album è stato definito da David Bowie il "miglior debutto dell'anno", e da quel momento sono arrivati successo e vendite, ma principalmente in patria (anche se in Francia viene definito "il Bowie fiammingo").



La magica unione con la voce, e il talento musicale, della Uitterlindemn, potrebbero essere la chiave di volta per un successo internazionale da sempre ambito. Il brano arriva adesso in Italia, dopo essersi già fatto notare all'estero. Un mix affascinante di atmosfere malinconiche, che rimandano ai Coldplay come alla new wave anni 80, con un coretto immediato che fa presa sull'ascoltatore. Elementi apparentemente opposti che si conciliano con equilibrio.



Ozark Henry è in nomination come Best Belgian Act agli Mtv Ema 2013 che si terrano domenica 10 novembre ad Amsterdam.