Oscar, Sorrentino entra nella shortlist La grande bellezza supera 1° selezione

19:58 - L'Italia, con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, è entrata nella shortlist di nove titoli ancora in gara per l'Oscar 2014 come miglior film straniero. I cinque titoli finalisti saranno annunciati insieme alle altre candidature il 16 gennaio. La pellicola, uscita a mani vuote da Cannes, ha portato a casa i premi più prestigiosi agli European Film Awards.

Insieme al film di Sorrentino, sono entrati nella shortlist dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences per il film straniero: The Broken Circle Breakdown (Belgio) di Felix van Groeningen; An Episode in the Life of an Iron Picker (Bosnia Herzegovina) di Danis Tanovic; The Missing Picture (Cambogia) di Rithy Panh; Il sospetto (Danimarca) di Thomas Vinterberg; Two Lives (Germania) di Georg Maas; The Grandmaster (Hong Kong) di Wong Kar-wai; The Notebook (Ungheria) di Janos Szasz; Omar (Palestina) di Hany Abu-Assad.