Ortigia Film Festival tra le sorprese

09:04 - Dal 16 al 22 dicembre ritorna "Avamposto Maniace - Ortigia Film Festival", la quinta edizione della kermesse cinematografica di Siracusa. Tre le sezioni: la prima, competitiva, sarà dedicata alle opere prime e seconde del panorama cinematografico italiano. La seconda si focalizzerà sui cortometraggi e la terza sul cinema documentaristico di stampo sociale.

Per la sezione Opere prime e seconde la giuria sarà composta tra gli altri da Sebastiano Gesù, Sino Caracappa e Nello Correale. La giuria della sezione cortometraggi sarà presieduta da Lucia Sardo e sarà composta da Miriam Rizzo e Federica Di Giacomo. Alla giuria di qualità si affiancherà anche un premio del pubblico che voterà il miglior film. Anche per questa edizione si consolida il connubio artistico con Scenapparente che realizzerà i premi Ficupala 2013.



La sezione opere prime e seconde presenta alcuni dei lavori più interessanti del panorama cinematografico italiano. "Via Castellana Bandiera" di Emma Dante, "Nina" di Elisa Fuksas, "31 gradi kelvin" di Giovanni Calvaruso, "Itaker" di Francesco Scinna, "L’Arte della Felicità" di Alessandro Rak e "Il sud è niente" di Fabio Mollo. La Sezione cortometraggi presenterà: "La strada di Raffael" di Alessandro Falco, "Un uccello molto serio" di Lorenza Indovina, "Ophelia" di Annarita Zambiano, "The Kiss "di Filip Gieldon e "Le maillot de bain" di Mathilde Bayle. A questi si aggiungono i documentari, tra i quali spicca "Fuoristrada" di Elisa Amoruso, "Andata e ritorno" di Donatella Finocchiaro, "Profezia. L’Africa" di Pasolini di Gianni Borgna e "The wolf on the drum" di Nello Correale.



La rassegna si svolgerà all’interno di palazzo Impellizzeri, nell’isola di Ortigia a Siracusa. Un palazzo storico che riapre i battenti per accogliere tutto il fascino della settima arte. Grazie ad una partnership con 3D Reborn (ex cinema Salamandra di Piazza Duomo), i film in concorso saranno proiettati in seconda visione il giorno seguente. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale SA.LI.RO’ con il contributo della Film Commission Regione Sicilia, il patrocinio Mibac, e del Comune di Siracusa.



INFORMAZIONI Ingresso 4 euro – opere prime e seconde, 3 euro – cortometraggi e documentari, 25 euro - abbonamento 7 giorni. Il programma completo su www.ortigiafilmfestival.it