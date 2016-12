Ornella Vanoni: "Farò commuovere in tour"

11:43 - Dopo aver collezionato due sold out al Blue Note di Milano con un concerto dal sapore jazz, da fine febbraio Ornella Vanoni torna col tour teatrale "Un filo di trucco, un filo di tacco". La cantante racconterà, con ironia, ciò che ha vissuto in 60 anni di musica, la sua visione dei sentimenti, dell'amore e l'arte della seduzione. "Questo tour l'ho pensato e scritto io, farà commuovere e farà sorridere, dentro ci sarò io, io tutta intera", dice.

"Quando ero ragazza e dovevo uscire – racconta ancora Ornella Vanoni – mia madre non la smetteva di ripetermi, sino allo sfinimento, 'Ricordati sempre: un filo di trucco e un filo di tacco!', una raccomandazione che mi è rimasta impressa nella mente sino ad oggi. Povera mamma: certe volte esco in tuta e tutta spettinata. Sento che me lo dice anche oggi che non c’è più".



Lo spettacolo, scritto da Ornella Vanoni con Federica Di Rosa, si avvarrà delle scenografie di Giuseppe Ragazzini. Accompagnata da una band, Ornella Vanoni interpreterà suoi grandi classici e cover, oltre a brani di “Meticci (Io mi fermo qui)”, album con cui ha annunciato l’addio alla discografia: è infatti l’ultimo album di inediti della sua carriera.



Queste le prime date confermate, prodotto artisticamente da Mario Lavezzi e organizzato da Martino de Rubeis: il 27 febbraio al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate (Varese); il 28 febbraio al Teatro Carani di Sassuolo (Modena); l’1 marzo al Teatro Alighieri di Ravenna; il 3 marzo al Teatro Sistina di Roma; il 6 marzo al Teatro Politeama Genovese di Genova; il 7 marzo al Teatro Civico di La Spezia; il 13 marzo al Teatro Colosseo di Torino; il 24 marzo al Teatro Filarmonico di Verona; il 7 aprile al Teatro dal Verme di Milano; il 14 aprile al Palazzo dei Congressi di Lugano.