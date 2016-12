One Direction ripartono da "Story Of My Life"

11:36 - I One Direction scaldano i motori per il nuovo disco in uscita il 25 novembre dal titolo "Midnight Memories". Da lunedì 28 arriva il nuovo singolo "Story Of My Life". Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson negli scorsi giorni hanno regalato ai loro fan un'anticipazione del brano grazie ad un’anteprima di 16 secondi data in Rete.

L’album “Midnight Memories” verrà venduto in due versioni, la standard con 14 brani inediti ed un libretto di 12 pagine mentre la deluxe edition contiene un cd con 18 canzoni, un dvd ed un booklet.