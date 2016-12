One Direction, party virtuale per l'album

08:33 - Per il lancio del nuovo album "Midnight Memories", in uscita il 25 novembre, gli One Direction hanno creato uno show "1D Day" di sette ore consecutive. Dalle ore 20 del 23 novembre in streaming sul sito ufficiale, la boyband parlerà del nuovo disco, ci saranno ospiti speciali come Robbie Williams, Celine Dion, Simon Cowell, Piers Morgan e i Muppets. E ancora quiz, dietro le quinte, giochi esclusivi e tentativi per superare il Guinness dei primati.

Ben 400 fan italiane hanno scelto di celebrare questo avvenimento riunendosi a Napoli, all’interno della Piscina Scandone. Le fan hanno cantato in coro il brano degli One Direction “Story Of My Life” accompagnando in una speciale esibizione le atlete del nuoto sincronizzato dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro. Una meravigliosa coreografia ed un momento di grande spettacolarità ed energia grazie alla regia di Fabio Jansen e alla produzione di Black Mamba.



Parlando del “1D Day”, Liam ha detto: “Il 1D Day è stato ideato per ripagare i nostri fantastici fan del loro supporto negli ultimi 3 anni. Quando l’abbiamo suggerita non avremmo mai pensato che ci avrebbero concesso di fare un live di un’intera giornata – non vediamo l’ora!'