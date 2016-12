12 dicembre 2013 One Direction ospiti a Milano per la finale di X Factor, fan in delirio le provano tutte Folla di ammiratori appostati sotto l'albergo Principe di Savoia in attesa di poter vedere i loro idoli dal vivo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - A Milano arriva la One Direction mania. Il famoso quintetto composto da Liam, Harry, Zayn, Louis e Niall è arrivato oggi nel capoluogo lombardo scatenando, com'era prevedibile, l'entusiasmo dei loro fan. Nonostante si fosse tentato il possibile per mantenere il segreto su dove la boy band avrebbe passato il breve soggiorno, sembra proprio che qualcuno abbia parlato. I 1D risiedono all'albergo "Principe di Savoia" che è stato letteralmente assaltato da centinaia di adolescenti che aspettavano con ansia di vedere i loro idoli. I One Direction tornano ancora una volta sul palco di X Factor Italia in occasione della finale della settima stagione del talent show.