One Direction, Liam Payne è un sirenetto perfetto

11:58 - In attesa di vedere gli One Direction in Italia per due concerti il 28 e il 29 giugno 2014 allo Stadio San Siro di Milano, ecco che uno dei compnenti Liam Payne si gode qualche momento di relax in una spiaggia australiana. Fisico perfetto e surf sotto il braccio, Liam si è guadagnato il titotolo di "sirenetto" della boyband.

Insomma un po' di riposo prima della massiccia campagna promozionale per il terzo album di studio dei One Direction “Midnight Memories”, in uscita il 25 novembre che includerà la hit “Best Song Ever”, decretata “Song of the Summer” agli ultimi MTV VMAs.