One Direction, guerrieri del pop in "Midnight Memories" ma fragili in amore

12:37 - E chi li ferma più? Con soli due album all'attivo hanno venduto oltre 35 milioni di dischi nel mondo. Gli One Direction - Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson - pubblicano il terzo disco "Midnight Memories" in cui stavolta ci mettono la faccia. I cantanti hanno contribuito alla stesura dei testi che parlano di divertimento e amore, rivelandosi anche fragili. Una macchina da guerra del pop con venature rock e folk.

Già con i due primi singoli la scatenata “Best Song Ever” e la dolce ballad sull'amore familiare dei ragazzi “Story of My Life” si era già capito quale direzione avrebbe preso “Midnight Memories” che - chiariamo subito - è un gradevolissimo disco pop con qualche novità rispetto a “Take Me Home”, pubblicato solo un anno fa. Atmosfere pop anni 80 in “Diana”, che inizialmente doveva chiamarsi “Joanna” ma era il nome della mamma di Louis. Meglio evitare imbarazzi. “Diana, lascia che sia io ad accendere un fuoco nei tuoi occhi”, cantano all'unisono. Insomma decisamene passionali. Giro di chitarre elettriche in “Midnight Memories”, un vero e proprio inno al divertimento: “Non mi importa quanto spendiamo tesoro questo è il modo giusto per passare una serata”.



Ma allontanate l'idea che gli One Direction siano così sicuri in amore tanto che in “Strong” si mostrano assai vulnerabili: “Mi dispiace dirti che ho bisogno di te ma non mi importa, non ho paura di amare perchè quando non sono con te sono più debole”. “You & I” è una ballad forte e intensa che farà innamorare ancora di più le fan. “Happily” è stata scritta da Harry, Savan Kotecha e Carl Falk. Un folk che piacerà in America così come “Through The Dark” che inizia con il sound country. “Don’t Forget Where You Belong”, "Right Now" e "Something Great" sono squisitamente pop mentre "Little Black Dress" si dimena tra schitarrate e "Little White Lies" ha una batteria che picchia forte.



Alla scrittura hanno contribuito gli ormai “storici” autori del team degli One Direction: Julian Bunetta, John Ryan e Jamie Scott. Ci sono anche Ryan Tedder, Gary Lightbody, Carl Falk e i McFly. Stavolta anche Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson ci hanno messo la faccia e la “penna” cercando di esporsi per la prima volta in maniera così totale per un disco gradevole all'ascolto e che sicuramente incontrerà il gradimento delle scatenatissime fan.



Gli One Direction inizieranno un tour mondiale negli stadi nel 2014. In Italia i biglietti per le due date a Milano del 28 e 29 giugno allo Stadio di San Siro sono andate sold out in poco meno di due ore. A queste è stata aggiunta la data del 6 luglio all’Olimpico di Torino