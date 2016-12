One Direction, figli modello in "Story Of My Life"

13:41 - In soli due giorni "Story Of My Life", il nuovo video dei One Direction, ha totalizzato quasi quindici milioni di visualizzazioni. Il segreto del successo? La famiglia. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson hanno chiamato sul set mamme, nonni, papà, sorelle e fratelli per una ballad dedicata ai veri valori della vita, della famiglia con un occhio al passato.

Il brano fa da apripista al terzo album dei One Direction “Midnight Memories” che verrà pubblicato il 25 novembre.