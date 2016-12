One Direction, dopo i due sold out Milano concerto a Torino

13:53 - Dopo il sold-out delle due date a San Siro (28-29 giugno) annunciate qualche settimana fa, per cui i biglietti sono terminati nel giro di pochissime ore, la boyband One Direction annuncia una terza tappa nel nostro Paese. Appuntamento il 6 luglio allo Stadio Olimpico di Torino.

Il terzo album dei One Direction “Midnight Memories” verrà pubblicato il 25 novembre e contiene sia il nuovo singolo “Story Of My Life”, in radio in tutta Italia da oggi e a poche ore dall’uscita n.2 su iTunes, che “Best Song Ever”, premiato come Canzone dell’Estate ai recenti MTV Video Music Awards.