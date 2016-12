Omar Pedrini riparte da Londra

17:48 - Dal 3 gennaio arriva in radio "Che ci vado a fare a Londra?", primo singolo estratto dall'omonimo nuovo album di Omar Pedrini che uscirà a fine gennaio a 8 anni dall'ultimo disco di inediti del cantautore bresciano ("Pane burro e medicine"). Tra le collaborazioni nel nuovo lavoro discografico: il rapper Kiave in "Jenny (scendi al fiume)", Ron e Dargen D’Amico in "Gaia e la balena" e i Modena City Ramblers in "Nonna Quercia folkband".

"Che ci vado a fare a Londra?" nasce dall’incontro di Omar Pedrini con Michael Beasley, leader della band di Manchester The Folks (presenti al completo nel brano). I due si sono incontrati negli uffici della Ignition, etichetta management di Noel Gallagher, a Londra, ed insieme a Scott Anderson (The Folks) hanno dato vita a questa ballad rock. Il singolo, registrato tra l’Italia e Manchester e masterizzato agli Exchange Studios di Londra da Mike Marsh e Karen Thompson, esiste anche in versione inglese con il titolo “London”.