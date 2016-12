Nicki Minaj, troppo seno per essere domato

10:45 - Le forme sono quelle che sono, ovvero abbondanti, e il giacchino davvero striminzito. Va da sé che se sotto non si porta biancheria intima, il minimo che possa capitare è che il seno... sfugga. Esattamente quello che è accaduto a Nicki Minaj che non si è affatto scomposta per l'incidente e, anzi, ha immediatamente postato la foto su Instagram.