Nicki Minaj, décolleté bombastico

Nicki Minaj non sta ferma un attimo. Oltre alla musica, alla televisione e al profumo che porta la sua firma ecco che arriva una nuova linea di abbigliamento, presentata a Los Angeles. La cantante, infatti, ha promosso e firmato abiti e magliette per gli store Kmart. Ma Nicki non poteva non deliziare i fotografi che l'hanno immortalata con un décolleté sempre più bombastico.