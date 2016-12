Nek, edema alle corde vocali

14:51 - Nek sarebbe dovuto partire in tour a metà ottobre, purtroppo è stato annullato. Il cantante emiliano soffre di un edema alle corde vocali per il quale dovrà seguire un periodo di riposo vocale di almeno 60 giorni.



L'agenzia Live Nation comunica che in attesa di avere notizie più precise sulla possibilità di poter riprogrammare i concerti, i biglietti per tutte le date saranno rimborsabili entro il 30 novembre, presso i punti vendita di acquisto. Per i rimborsi dei biglietti acquistati online tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it, i clienti verranno contattati e informati della procedura per la richiesta di rimborso.