Negramaro, Giuliano Sangiorgi lancia il tour con una sorpresa live

08:30 - "Mentre gli altri stanno preparando il concerto più rock dell'inverno, io vi sussurro alcune canzoni". Così Giuliano Sangiorgi introduce in esclusiva a Tgcom24 un'intima versione acustica di "Ti è mai successo?" e "La giostra" che vanno a comporre il medley che la band regala ai fan in attesa dei concerti di novembre. "Una storia semplice tour" prenderà il via il 16 novembre dal Forum di Assago proseguendo poi nei principali palasport della penisola.

Le varie tappe del tour prevedono città come Bologna (17 novembre all'Unipol Arena), Firenze (26 novembre al Mandela Forum), passando per Torino (al Palaolimpico il 28 novembre) e il 30 novembre al Palalottomatica a Roma. Poi la ripresa a dicembre fino al 7 al Palasport di Acireale.