Natale, valanga di musica sotto l'albero

08:18 - Mina, Ligabue, Laura Pausini, Emma, Marco Mengoni e Giorgia. Ma anche gli One Direction, Robbie Williams, Eminem, Katy Perry e Lady Gaga. Poi c'è chi ha pensato solo alle canzoni natalizie come Il Volo ("Buon Natale - The Christmas album") e Leona Lewis ("Christmas, With Love"). Insomma c'è una valanga di musica sotto l'albero di Natale quest'anno ed è iniziata la battaglia in classifica per chi sarà incoronato il re o la regina delle feste.

Tra gli italiani non c'è che l'imbarazzo della scelta. E' la grande sorpresa di Natale. La cantante e lo showman più amati d'Italia insieme per un duetto inedito. Mina e Fiorello hanno inciso "Baby, It's Cold Outside" che ha vinto il premio Oscar per "La figlia di Nettuno" nel 1949. La cover è inclusa nel nuovo cd "Mina Christmas Song Book", distribuito dall'indipendente Artist First. Lorenzo Jovanotti non si ferma un attimo. Ecco che arriva "Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013" che contiene due cd, due dvd (con immagini del concerto, prove e backstage firmate SugarKane Studio) e un libro di 96 pagine a testimonianza dello spettacolare live estivo del cantante. Laura Pausini celebra 20 anni di carriera con la raccolta "20-The Greatest Hits" che include i brani e duetti più rappresentativi. Ligabue è tornato con "Mondovisione", nuovo album di inediti a 3 anni da "Arrivederci, Mostro!". Non mancano i Modà con "Gioia... non è mai abbastanza!" che contiene duetti con Pau ("Dove è sempre il sole") e i Tazenda ("Cuore e vento"). Piero Pelù propone la raccolta rock "Identikit" mentre Gigi D'Alessio il disco di inediti "Ora". Da segnalare anche "La moda del lento", il secondo album dei Baustelle, che dal 3 dicembre è tornato ad essere nuovamente disponibile su cd e su piattaforma digitale, in occasione del suo decennale (era uscito nel 2003) e, qualche giorno dopo, anche in versione doppio lp a tiratura limitata.



Renato Zero con "Amo - Capitolo III" propone una confezione speciale che include entrambi i capitoli di "Amo", un puzzle/poster dell'artista e "Renato racconta" (testi in cui illustra il significato dei brani inclusi in entrambi i capitoli). Fedez invece ha curato personalmente "Sig. Brainwash - l'arte di accontentare Diamond edition", nuova versione dell'album già doppio platino in cd+dvd. C'è anche Marco Mengoni che celebra un anno di soddisfazioni con il triplo cofanetto "Prontoacorrereilviaggio", che contiene l'album "#PRONTOACORRERE" in versione live, arricchito da due bonus track, e il dvd con il backstage. "Schiena VS Schiena" è la versione speciale dell'ultimo disco di Emma, con le tracce dell'album completamente ri-arrangiate in una versione semi-acustica.



Sempre tra gli italiani ci sono Giorgia con i brani inediti di "Senza paura", Gue' Pequeno con "Bravo Ragazzo - Royal Edition" che contiene 2 cd e un dvd: inediti, rarità, remix tra cui “Quei Bravi Ragazzi” feat. Clementino, il concerto integrale dall’attuale tour sold out in ogni data e poi ancora tutti i videoclip e gli mp3 del live. Raffaella Carrà con "Replay", Adriano Celentano con lo speciale box "Adriano" di 4 cd, di cui 3 best e un live, ed uno Special Collection Book di 68 pagine. Eros Ramazzotti ha lanciato la special edition di "Noi due" il suo ultimo album di inediti mentre Zucchero "Una Rosa Blanca", doppio album live+dvd, con la registrazione del concerto dell'Havana, a Cuba, la sera dell'8 dicembre 2012. "Mario Christmas" contiene nove classici rivisti e reinterpretati da Biondi. Infine si segnala il cofanetto con quattro cd e un libro illustrato di 200 pagine ripercorre invece la collaborazione artistica tra Lucio Dalla e Roberto Roversi. "Nevica sulla mia mano". A proposito di Dalla c'è anche l'omaggio di Fiorella Mannoia nel cd-dvd "A te".



"Midnight Memories" è il terzo album in studio della boy band di origini anglo-irlandesi One Direction. Robbie Williams con "Swings both ways" dopo 12 anni torna allo swing con 13 brani, tra cover di grandi classici, inediti e duetti d'eccezione. MIKA solo per il mercato italiano ha lanciato "Song book vol 1" e poi ci sono le regine del pop Lady Gaga con "Artpop" e Katy Perry con "Prism". Susan Boyle torna con "Home For Christmas" contenente le sue canzoni di Natale preferite, tra cui una che la vede duettare con Elvis Presley. Olly Murs esce con il nuovo “Right Place Right Time” con sette bonus track in più. L’edizione contiene quattro inediti e la cover della canzone natalizia “I Wish It Could Be Christmas Everyday”. Infine si intitola "Christmas, With Love, il nuovo album di Leona Lewis che contiene classici di Natale e brani inediti.