Mtv Ema, Cyrus tra spinello e twerking

08:55 - Per oscurare Katy Perry, che ha vinto il Best Female Award, si fa tutto, o quasi. Allo Ziggo Dome di Amsterdam si sono tenuti gli Mtv European Music Awards e Miley Cyrus - vincitrice del Best Video per "Wrecking Ball" - dopo un accenno di twerking e in tutina minimal è salita sul palco: "Ho trovato questo nella borsetta", ha detto prima di accendersi lo spinello. Momenti sexy con le ballerine di Robin Thicke e Bruno Mars con una lap dancer.

Katy Perry ha regalato un'esibizione spettacolare con “Unconditionally” appesa ad un filo a 10 metri da terra come se fosse un palo gigante e con decine di ballerini scalpitanti sotto la sua enorme gonna. La performance si è conclusa con un body ricoperto di specchi che rifletteva le migliaia di luci a led utilizzate per illuminare lo Ziggo Dome. Bruno Mars ha cantato “Gorilla“ accompagnato dalla band, da un insieme di luci a neon e una ballerina di pole dance. A dare un tono sexy agli Ema ci ha pensato Robin Thicke che durante l‘esibizione di “Feels Good” era circondato da donne poco vestite ricoperte di vernice oro e argento, in seguito è stato raggiunto sul palco dall'artista e modella Iggy Azalea per “Blurred lines“.



I Killers hanno intrattenuto il pubblico con un medley delle loro canzoni più famose come “Shot at the Night” e “Mr. Brightside“ in un ambiente ispirato ai Queen, mentre Kings of Leon hanno cantato “Beautiful War” in mezzo a un vero e proprio spettacolo pirotecnico. Il duo svedese Icona Pop ha invece invitato tutto il pubblico a ballare la loro hit “I Love It”. I fan dei Tokio Hotel - torneranno nel 2014 col nuovo disco - hanno gioito alla notizia di aver potuto supportare la loro band preferita per l‘ inaspettata vittoria come Biggest Fans, gli One Direction hanno invece vinto per la prima volta nella categoria Best Pop agli Mtv Ema. Il cinese Chris Lee ha battuto Marco Mengoni e si è aggiudicato il Worldwide Act.



I presenters dei Mtv Ema includevano il frontman dei Thirty Seconds To Mars Jared Leto, la cui band ha vinto il premio come Best Alternative; RJ Mitte di Breaking Bad, la cantautrice e attrice Bridgit Mendler, Iggy Azalea; il rapper e produttore Dizzee Rascal, la cantante e compositrice Ellie Goulding; la cantante e attrice olandese di Game of Thrones Carice van Houten, la cantante Rita Ora e l‘attore di Teen Wolf Colton Haynes.