Morgan e Anna Lou, che amore di papà!

E' scoppiata la pace tra Asia Argento e Morgan, tanto che il cantautore è stato invitato a festeggiare il Natale in famiglia per stare al fianco della figlia Anna Lou. Mamma Asia ha fotografato i due avvinghiati in un tenero abbraccio, intitolando la foto su Instagram "Papa&Pup". E' un momento d'oro per Morgan che raccoglie i successi dopo la sua avventura a "X Factor" con la vittoria del suo pupillo Michele Bravi.