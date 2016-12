Moreno: "Il mio tour? Sarà spettacolare"

18:50 - Dopo le sei date estive, Moreno è pronto per il tour autunnale nei club che parte il 29 settembre da Nonantola. Sold out la tappa di Roma (5 ottobre) e restano pochissimi biglietti per il live di Milano il primo ottobre. "Ci sarà un finale spettacolare", annuncia a Tgcom24 il vincitore di "Amici". Moreno sta lavorando al nuovo cd che uscirà "ai primi del 2014 ma anche prima" e se Fabio Fazio dovesse chiamarlo per Sanremo...

Cosa accadrà nel tour autunnale?

Sarà sempre centrato sul disco 'Stecca' e in qualche modo ricalcherà le sei date estive che tra l'altro sono andate molto bene. Ci sarà spazio per qualche cover, era inevitabile anche perché ad 'Amici' le facevo. Perciò in scaletta avevo inserito 'Parole di ghiaccio' e qualche brano di Fabri Fibra che mi ha accolto nella sua famiglia...



Che caratteristiche avrà lo show?

Ci saranno momenti di spettacolo con i ballerini, che ho già portato con me in tour in estate, e poi una esplosiva - in tutti i sensi - fase finale.



Facciamo un gioco. Finita questa intervista ti chiama Fabio Fazio e ti chiede 'mi faresti sentire qualche brano per Sanremo?'. Tu cosa rispondi?

Caro Fabio, sono molto lusingato dalla tua richiesta, per Sanremo ho sempre avuto un rispetto particolare perché da bambino lo guardavo sempre. Dunque è giusto per quel palco portare un progetto specifico e articolato che sia adatto all'Ariston. Bisogna essere competitivi per combattere alla pari...



Dunque?

E dunque prima bisogna parlarne con tutta la mia squadra e sono sicuro che mi sapranno consigliare al meglio. Per me non ci sono pregiudizi e anzi credo che il rap con la presenza di Clementino lo scorso anno (è stato ospite degli Almamegretta, ndr) sia stato sdoganato. Ho bisogno di un po' di tempo per poter dare una risposta precisa.



Intanto stai lavorando al tuo nuovo cd?

Sì e nei pochi ritagli di tempo tra la promozione di 'Stecca' e la preparazione per il tour. Ho delle idee e sto raccogliendo tutto il materiale tra argomenti, ritornelli e possibili collaborazioni.

Agli inizi del 2014, ma anche prima...



Che consiglio daresti al prossimo rapper che parteciperà ad "Amici"?

Non so se ce ne sarà un altro, so che ci sono in ballo anche altre categorie nuove... Detto questo, andrò sicuramente a far visita a tutta la squadra di 'Amici' e se qualche ragazzo mi chiederà qualche consiglio sono più che contento di poterglielo dare.



In che fase della tua vita sei?

E' una domanda che ha bisogno di una risposta che duri molto più di una intervista per spiegare cosa mi passa in testa! (ride, ndr). Qualcosa dopo la vittoria è cambiato, è inutile negarlo. Ma la cosa che mi colpisce di più, che è anche un complimento, è che mi dicono che io non sono cambiato. In queste settimane mi sono piovute addosso cose positive, altre meno ma credo che bisogna approfittare di questo bel momento, battere il ferro finché è caldo...



E quando ti fermerai, cosa accadrà?

Mi prenderò una bella vacanza per riflettere, staccare la spina e pensare.