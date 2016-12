Monica Bellucci, sexy sirena sul set

12:08 - Monica Bellucci, reduce dalle fatiche del set di "On the Milky Road" diretto da Emir Kusturica, si è buttata a capofitto su un altro film. L'attrice, fresca di divorzio da Vincent Cassel, è nel cast di "Le meraviglie" diretto ed intepretato da Alice Rohrwacher. Con Monica ci sono anche, Alba Rohrwacher, Sam Louwyck e Sabine Timoteo. In uno scatto rubato sul set da Chi, la Bellucci appare bellisisma in versione sirena con un décolleté mozzafiato.