Monica Bellucci: "Il Natale lo passerò con Vincent Cassel e le nostre bambine"

09:57 - Anche se separati la loro volontà è essere genitori presenti ed affettuosi. Monica Bellucci, in una intervista a Grazia, rivela che questo sarà un Natale speciale per il suo ex marito e le figlie Deva e Lèonie: "Lo passeremo in famiglia: io, Vincent e le bambine. Dove? Non lo so ancora: Londra, forse, o, più probabilmente, Parigi".

Insomma il rapporto tra i due ex coniugi è equilibrato: "Io e Vincent siamo stati insieme 18 anni. La nostra storia continua in un modo diverso".



Monica oggi è comunque serena: "Ho 49 anni e ho una forza che non ho mai sentito prima. Neppure quando ero molto più giovane e avevo una bellezza più grande". E' tempo di pensare ai progetti futuri: "Per ora so che a febbraio girerò un film inglese ambientato in Italia (non posso dire di più), da marzo in poi sarò in Serbia e a settembre compirò gli anni, il che mi incuriosisce parecchio. Che effetto farà dire: "Mi chiamo Monica e ho 50 anni?".