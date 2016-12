Moana Pozzi, spuntano immagini inedite

08:32 - E' in vendita il vecchio cinema a luci rosse di Brescia, Ideal, che apparteneva a Nicolino Matera, impresario storico di Moana Pozzi. Come riferisce l'avvocato della famiglia, l'avvocato Cianci, è possibile ci siano in magazzino 1500 film hard, tra i quali tutti quelli di Moana. Ma le sorprese non finiscono qui: "So per certo, - dice al Corriere di Brescia - che presso l'Augustus Color di Roma ci sono dei master inediti di suoi film girati per Matera".

Insomma i riflettori su una delle attrici più amate del mondo hard non accennano a spegnersi nonostante siano passati 19 anni dalla sua morte. C'è chi sostiene che forse è ancora viva - come Eva Henger - e chi invece vuole che la memoria di Moana sia lasciata in pace, Ilona Staller per esempio. Le rivelazioni dell'avvocato adesso hanno aperto un altro spiraglio ai fan della pornodiva scomparsa, e nei prossimi giorni partiranno le verifiche e la caccia ai master inediti.