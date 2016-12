Mina reinventa i brani di Natale

12:16 - Mina, dopo il successo del dvd "InDVDbile", torna con un nuovo progetto in uscita il 19 novembre. La cantante reinventa 12 canzoni storiche di Natale, "live in studio", nell'album "Mina Christmas Song Book". Ma Mina si trasforma anche in una favola, anzi in una papera Mina Uack, nel libretto allegato al disco nato con l'aiuto della matita di Giorgio Cavazzano e della redazione di Topolino. Illustrazioni inedite che arricchiscono ogni pezzo.

Il disco "Mina Christmas Song Book" con il libro (prodotto GSU SA Edizioni Musicali e distribuito per l'Italia da Artist First) potrà contare su un formato decisamente più grande che diventa un prestigioso volume in cui ritrovare: testi più completi, illustrazioni inedite dove Cavazzano ritrae Mina Uack e 5 storie a fumetti dedicate al Natale, scelte tra le più belle interpretate da Paperino, Zio Paperone e la famiglia dei Paperi. Il Box conterrà un vinile, un fascicolo con le ricerche storiche, le tavole illustrate da Giorgio Cavazzano in formato da collezione.