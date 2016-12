Mina e Fiorello, duetto esplosivo per Natale

09:00 - E' la grande sorpresa di Natale. La cantante e lo showman più amati d'Italia insieme per un duetto inedito. Mina e Fiorello hanno inciso "Baby, It's Cold Outside" che ha vinto il premio Oscar per "La figlia di Nettuno" nel 1949. La cover è inclusa nel nuovo cd "Mina Christmas Song Book", in uscita il 19 novembre distribuito dall'indipendente Artist First. L'annuncio è stato dato domenica da Fiorello su Twitter: "Mi sa che ho cantato con Mina".

Fiorello aveva già omaggiato la grande cantante con la rivisitazione di "Città Vuota", brano che fa parte dello sconfinato repertorio dell'interprete dalla potentissima voce. Per il duetto, Mina e Fiorello, si sono incontrati a Lugano e l'intreccio delle loro voci è stato registrato con i due che cantano non in sedute di registrazione separate, ma insieme, un pomeriggio d'ottobre immerso in un'atmosfera di divertimento, e nella sala di incisione della GSU.



Il disco "Mina Christmas Song Book" (prodotto GSU SA Edizioni Musicali) è disponibile nel formato cd con libretto, Lp Deluxe e cd con libro illustrato di 248 pagine. Le illustrazioni inedite sono firmate da Giorgio Cavazzano e ritraggono Mina Uack, una divertente Paperina, e 5 storie a fumetti dedicate al Natale, scelte tra le più belle interpretate da Paperino, Zio Paperone e la famiglia dei Paperi.



La tracklist completa di "Mina Christmas Song Book": 1 Old fashion Christmas 2 The secret of Christmas 3 Baby, it’s cold outside (feat. Fiorello) 4 I’ll be home for Christmas 5 Have yourself a merry little Christmas 6 Jingle bell rock 7 Silent night 8 Let it snow 9 How Lovely is Christmas 10 Santa Claus Got Stuck in My Chimney 11 It Came Upon a Midnight Clear 12 White Christmas