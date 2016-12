Miley e Britney cantano insieme

08:23 - Miley Cyrus non si è fatta solo nemici nel mondo della musica. Dopo la pioggia di critiche piovute su di lei da parte di molti colleghi (da Lady Gaga a Elton John) è arrivata in soccorso Britney Spears. L'ex lolita della musica ha infatti collaborato con lei per il singolo "SMS (Bangerz)", terzo estratto dell'album "Bangerz". Per il brano la Cyrus si è allontanata dal pop, mettendo alla prova le sue doti di rapper e freestyler.

D'altra parte le due hanno avuto una carriera molto simile. Entrambe infatti sono state scoperte giovanissime dalla Disney, che le ha poi lanciate nel mondo dello show-biz. Miley non ha mai nascosto la stima per la collega e anche la Spears ha ricambiato la cortesia ammettendo di essere una fan della Cyrus, in occasione dell'uscita del singolo "We Can't Stop" lo scorso luglio.