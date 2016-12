18 dicembre 2013 Miley Cyrus, una cartolina di natale... da monella esibizionista! La popstar inonda twitter con i suoi auguri speciali. E non poteva mancare una foto provocatoria in linea con il suo personaggio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:08 - Con la sua metamorfosi da candida stellina della Disney a provocatoria popstar tutta nudità a sesso si è affermata come uno dei personaggi dell'anno. E gli auguri di natale di Miley Cyrus non potevano essere "normali". Eccola quindi invadere il suo profilo twitter con delle cartolina realizzate ad hoc tra le quali spicca una nella quale Miley alza la maglietta sotto la quale non indossa nulla: a coprire i seni due allegri... "Merry Christmas!".

Nemmeno il gelo la ferma, visto che la foto in questione è stata scattata in mezzo alla neve. E poi lei in braccio a un Babbo Natale improvvisato, linguacce a go-gò e altre pose che testimoniano come Miley in questo periodo si stia divertendo un mondo. D'altronde, con quello che ha guadagnato con l'ultimo album "Bangerz", chi non si divertirebbe?