Miley Cyrus, un'offerta da un milione di dollari per girare un film porno 12 ottobre 2013

12:27 - A forza di provocazioni Miley Cyrus ha attirato su di sé l'attenzione del mondo del porno. Secondo il sito "Tmz", infatti, una società di film per adulti avrebbe offerto alla stellina del pop un milione di dollari. La proposta però non è del tutto banale: non vogliono infatti Miley in veste di attrice hard, ma dietro la macchina da presa a dirigere gli attori...

Certo da stellina della Disney a regista hard core sarebbe un bel passo. Ma, nonostante l'evidente evoluzione della ragazza negli ultimi mesi, siamo sicuri non accadrà. Chi le ha fatto l'offerta sostiene che Miley abbia bisogno di un ulteriore mezzo per dimostrare al mondo che "non è più una ragazzina". La risposta non è ancora arrivata, chissà, magari stupirà tutti un'altra volta accettando...