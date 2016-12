Miley Cyrus, spunta il pene su una foto

08:31 - Miley Cyrus ha voluto fare uno scherzetto natalizio a tutti i suoi fan. Per il servizio fotografico di "Love Magazine" in uscita a dicembre l'ex stellina Disney ha tirato su la gonna mostrando le mutandine color carne con sopra disegnato un... pene! Sono le immagini del video backstage del servizio fotografico. Come se nulla dosse poi la cantante si è rivestita e ha iniziato a fare la linguaccia vestita da renna.

E non è tutto. Sembra che proprio a dicembre (esattamente l'11) la cantante di "Wrecking Ball" sia in pole position per essere incoronata "personaggio dell'anno" dalla prestigiosa rivista Time. Al momento, con il 28% dei voti del pubblico, è lei a guidare la classifica di gradimento. Seconda, con il 13,7% Narendra Modi, la nazionalista hindu e ministro dello stato indiano del Gujarat, terzo Edward Snowden, la talpa del Datagate con appena il 10.8% dei voti. I risultati finali della consultazione saranno resi noti il 6 dicembre.