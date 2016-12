Tgcom24 >

Miley Cyrus senza freni: sfacciata (e nuda) per l'obiettivo di Terry Richardson 4 ottobre 2013

08:54 - Miley Cyrus non si ferma più. Ormai quella dell'ex stellina della Disney è un'escalation sulla strada della provocazione e della trasgressione. E in questo ha come fido complice il fotografo Terry Richardson. Proprio sul blog di quest'ultimo è apparsa una nuova serie di scatti dove la popstar nasconde davvero poco, tra topless in trasparenza, calze di pizzo indossate senza intimo e body sgambatissimi con un lato messo in evidenza in maniera sfacciata...