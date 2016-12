Miley Cyrus, linguacce ad alto tasso erotico con la supermodella Cara Delevingne

13:09 - Lingua a lingua bollente per Miley Cyrus e la top model Cara Delevingne che provocano con una doppia linguaccia davvero hot. Nello scatto pubblicato su Twitter dalla cantante si vedono le due bad-girl sedute vicine sul divano, mentre si stuzzicano leccandosi ad occhi chiusi. "Amore" commenta divertita la Cyrus, che non riesce proprio a stare lontano dalle luci della ribalta e cerca sempre nuovi modi per far parlare di sé.

Dopo il twerking con Babbo Natale aveva augurato buone feste con una cartolina sexy, in cui si tirava su la maglietta. Sotto l'albero i suoi fan avevano anche trovato il nuovo video "Adore You", in cui si vede la cantante intenta a masturbarsi sotto le lenzuola.