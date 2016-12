16 dicembre 2013 Miley Cyrus, Lindasy Lohan e Katie Holmes: tre ragazze rock a New York Le star sexy allo Z100 Jingle Ball 2013 di New York Tweet google 0 Invia ad un amico

10:54 - Insolitamente sobria, Miley Cyrus è passata quasi inosservata allo Z100 Jingle Ball 2013 al Madison Square Garden di New York. Perché se Lindsay Lohan, nella veste di presentatrice dell'evento, ha messo in mostra le gambe con tanto di parigine e Katie Holmes ha osato con una minigonna che l'ha fatta apparire come una adolescente, Miley si è presentata quasi monacale. Con pantalone lungo e camicia. Poi, però, si è scatenata sul palco.