Miley Cyrus, fan sfegatata di Britney Spears

17:32 - "Quando ho visto Britney nel 2003 ho capito quale sarebbe stata la mia strada, è grazie a lei se oggi sono qui". Miley Cyrus nel suo docu-film "The Movement" ha dichiarato così quale fosse la sua musa ispiratrice e a dimostrazione che quanto detto era vero, si è presentata venerdì scorso in prima fila a Las Vegas per il nuovo show della Spears "Piece Of Me".

Miley era al settimo cielo al fianco della mamma e della sorella di Britney. Con le braccia alzate la Cyrus ha cantato tutti i brani in scaletta e più scatenata che mai mandava baci al suo idolo. A show concluso Britney ha twittato poi un piccolo messaggio di ringraziamento alla fan numero uno: "Miley, ti voglio tanto bene. Grazie per essere venuta, ti adoro!".